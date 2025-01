Álex Ghita estuvo conociendo a un rostro muy conocido de Telecinco antes de Adara Molinero

La primera ruptura de Álex Ghita fue con una mujer muy conocida de 'Mujeres y hombres y viceversa'

Ángel Cristo Jr. y Adara Molinero serán dos de los invitados estrella de '¡De viernes!'

Adara Molinero tiene mucho que contar y esta misma noche se sentará en el programa ‘¡De viernes!’ para hablar alto y claro de su pasado sentimental. Quiere despejar todas las dudas y explicar cómo fue realmente su ruptura con Álex Ghita.

El concursante de ‘GH DÚO’ formó parte de su vida durante varios meses, pero ambos acabaron como el rosario de la aurora. Sin duda alguna, esta ha sido la ruptura más mediática del entrenador personal, pero no la única.

Hace algunos años, estuvo conociendo a un rostro muy conocido de la televisión y, como con Adara Molinero, la historia no acabó del todo bien. Retrocedemos más de una década para recordar quién fue la primera famosa de la que se separó.

Álex Ghita rompió con una famosa antes de Adara Molinero

Aunque muchos no lo recuerden, antes de ‘GH DÚO’, Álex Ghita estuvo participando en el programa ‘Mujeres y hombres y viceversa’, donde estuvo conociendo a una mítica tronista por la que llegó a ilusionarse muchísimo.

Estuvo varias semanas dejándose la piel y luchando por conquistar su corazón. Sin embargo, con el paso de las semanas, ella empezó a darse cuenta de que no avanzaban y provocó que él tomará la decisión de dejar de conocerla.

La chica en cuestión no era otra que Andrea Ferrari, quien estuvo reinando en el trono del programa del amor en el año 2013 y con la que el exnovio de Adara Molinero tuvo más de una cita, en las que compartían confidencias y momentos de complicidad.

Entre ellos había muy buen rollo. Sin embargo, no era suficiente su buena relación para que ambos decidieran dar un paso más allá en su relación. A ella le faltaba algo y sentía que no podía prometerle un futuro a su pretendiente.

“Contigo me ha faltado el físico, el feeling, la química”, declaró ella en una cita en la que Álex Ghita le pidió explicaciones. “Por mucho que lo vea con los ojos llorosos, no puedo estar con alguien porque me dé pena”, añadió.

Él sentía algo más que amistad, pero, por parte de ella, era más que evidente que quería dejar de conocerlo. Por ello, forzó que el entrenador personal tomara la decisión de irse: “No me supiste valorar y me merezco a una tronista que sí sepa hacerlo”, declaró.

El exyerno de Elena Rodríguez estaba muy dolido y no pudo evitar deshacerse en reproches con Andrea Ferrari: “Yo creo que es más fácil tomar una decisión y no hacer aguantar a una persona tanto tiempo”, dijo él.