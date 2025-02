Según explica el entorno de Anita, ella "lo ha pasado muy mal por amor, ha sido maltratada tanto física como psicológicamente" y su relación a distancia con Montoya (ella vive en Barcelona y él en Sevilla) no ayudaba a las inseguridades de ambos. Pero lo que más ha sorprendido es que, al parecer, Montoya viajó a Roma para hacer un casting como tentador de la versión italiana de 'La isla de las tentaciones'. .. ¡Estando con Anita!

"El programa se da cuenta de que está con Anita y le dicen que no puede participar porque está mintiendo. Llega a España y empieza 'por favor, Anita, vamos a ir, vamos a ir, por favor...'. A Anita no le hace falta un plató de televisión ni participar para ganar dinero porque tiene una vida muy tranquila y gana muy bien. No le hacía falta ninguna". Anita acepta, pero le ha hace una propuesta a Montoya.