Junto a Carlos del Amor, Tamar Novas explica lo sucedido a través de las redes sociales: "Hemos abierto el sobre de, bueno, ha abierto Belén el sobre de 'mejor película', yo he visto este papel (y muestra un folio en el que aparecen las palabras ' ex aquo' ), con este tamaño de letra. Un saludo al notario", comienza a relatar.

"Yo he visto que no se fijaba en el papel Belén, que leía la primera tarjeta cuando estaba subiendo la gente de 'El 47'. He movido las tarjetas y había otra. Y Belén ha sido increíble cómo ha parado todo y ha dicho 'hay otra premiada'. Se ha rozado la catástrofe", aclara el actor, que no duda en hablar abiertamente de lo sucedido para despejar cualquier duda al respecto.