La ceremonia no pudo tener un mejor narrador que Dani Rovira quien además de ser el maestro de ceremonias y oficializar la boda, le puso una nota de humor al momento y, después, se marcó un monólogo en el convite que no dejó indiferente a nadie junto a los cómicos Iñaki Urrutia y Raúl Pérez. Al enlace no le faltó detalle, hubo humor, buena música y muchas flores que los invitados le iban dando a Lorena para que formase su ramo y después lanzarlo al público. Lo que si faltó fue comida ya que la lista de invitados engrosó inesperadamente y el catering no fue capaz de abastecerlos a todos.