La colaboradora de 'Fiesta' ha contado que en los primeros días del ingreso de la pequeña Alma, cuando todo eran aún incógnitas en torno al estado de salud de la bebé, alguien trató de fotografiar no solo a los acompañantes de Anabel y David, si no también a la pequeña Alma :

"Durante la estancia de Anabel y David en el hospital por el ingreso de su hija Alma ocurrió algo muy desagradable para la pareja. Cuando un amigo de Anabel entraba en la sala en la que ellos estaban se percata de que una persona del centro hospitalario estaba tomando fotografías de los amigos famosos de Anabel que habían ido a visitar a la influencer. Inmediatamente lo que hizo fue captar una fotografía de esta persona para que su testimonio no quedara simplemente en su palabra, si no que hubiera una prueba gráfica de ello. Pero la historia no queda ahí. Anabel llegó a enterarse de que alguien de ese centro, no sabemos si la misma persona, intentó también captar imágenes de su hija".