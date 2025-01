Irene Rosales enseña lo mayores que están sus hijas, Ana y Carlota Rivera

"Ana llevaba tiempo que cada vez que veía una cámara en la puerta de casa se escondía y pedía que no la grabasen. Ella no quiere que la graben. Carlota aún no es 'tan' consciente", contaba la propia Rosales tras ser preguntada por sus seguidores por el motivo por el que sus hijas habían 'desaparecido' de las redes de sus padres. "Decidimos no sacarlas más, ya que ellas tienen derecho a mantener su privacidad y que sean ellas las que decidan. Hemos tenido casos en los que hemos ido por la calle y la han parado, manoseado para verles la carita y no les/nos ha gustado nada. A mí me encantaría enseñar millones de momentos de ellas, porque se me cae la baba, pero quiero darles su privacidad", explicaba.