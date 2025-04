Alma Bollo se sincera sobre el problema que tiene con su hijo: "Está siendo una locura"

La hermana de Manuel Cortés se encuentra, precisamente, en esta etapa con su segundo hijo (es madre de Jimena, fruto de su anterior relación con Juan José Peña), y no está siendo nada fácil para ella. "He venido a la farmacia a ver si encuentro el típico chupete donde se pueden meter frutitas porque lo de la alimentación complementaria está siendo un poco locura con Miguel. Come fatal, solo quiere pecho... Una locura. Me imagino que por aquí hay más mamis en la misma situación, porque me lo habéis preguntado", ha expresado la influencer a través de su perfil oficial de Instagram.