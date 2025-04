Terelu Campos emite un comunicado junto al coprotagonista de su obra de teatro

La madre de Alejandra Rubio fue muy criticada por aceptar este papel porque no se ha formado para ser actriz, pero ella ha hecho caso omiso a las críticas y ha abrazado este nuevo proyecto con mucha ilusión; y más al saber que se han agotado todas las localidades del Teatro Zorrilla y que ya tienen una segunda fecha por el éxito cosechado antes siquiera de la primera función.

"¡Ay, Dios mío! ¿Miedo? Miedo no, muerta en vida", ha reconocido la mayor de las hijas de María Teresa Campos al saber que tiene la misión de hacer no una sino dos buenas representaciones de la obra 'Santa Lola', en la que interpretará a una mujer que ha muerto en su despedida de soltera y llega "con una resaca enorme y el rímel corrido" a las puertas del cielo, donde le espera San Pedro, aunque ella no es consciente todavía de lo que ha ocurrido.