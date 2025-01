Y aunque no es una fobia muy común, ha afectado la vida de Nicole Kidman, que hasta trató de superarlo, pero sin ningún resultado . “Fui al Museo de Historia Natural pero tampoco funcionó. He saltado de aviones, podría estar cubierta de cucarachas. He hecho de todo, pero no me gusta sentir los cuerpos de las mariposas”.

No deja de ser curioso que, tras haber estado casada con Tom Cruise, una de las celebrities con más excentricidades de todo Hollywood, Nicole no haya desarrollado muchas más manías. Y, aunque seguramente tendrá exigencias en los rodajes, por ahora no han trascendido a los medios. Salvo que ella misma hable de ellas. De hecho, en su última película, ‘Babygirl’, sí que pidió detener el rodaje, pero no porque no tuviera agua mineral o un wc de oro puro… sino por el alto contenido sexual de la cinta. “Hubo partes del rodaje en los que estaba pensando: ‘ya no quiero tener más orgasmos’. Fue un agotamiento. No quería que se me acercaran. Estaba que me daba igual si no volvían a tocarme en mi vida”. No todas las estrellas de Hollywood pueden decir que, una de sus excentricidades sea no querer tener más orgasmos…