Afortunadamente, tras este pequeño accidente que se ha producido cuando a la pareja apenas le quedaban dos horas para llegar a su destino, no han tenido que lamentarse daños mayores.

Aunque no ha especificado con qué ni tampoco ha dado demasiados detalles, la sevillana asegura que tras haberse dado un golpe con "algo", su vehículo ha empezado a "perder gasolina" de una manera preocupante y llamativa. Tanto es así, que por motivos de seguridad, se han visto obligados a solicitar asistencia en carretera.

"He pisado algo en la carretera y he rajado el depósito del gasoil ", ha lamentado Jesús a través de sus redes, que explica que por este objeto que ha atropellado de manera accidental, se han quedado 'tirados' de camino a Sevilla.

La pareja se encuentra en plena mudanza. Poco después de instalarse en un piso de alquiler en Madrid, Marina decidió que no era el adecuado. Debido a la "poca luz" natural que tenía su nuevo apartamento, los sevillanos creyeron conveniente que lo mejor era encontrar otro lugar para vivir. Tras una larga búsqueda, la pareja por fin ha conseguido alquilar una nueva vivienda en la que se instalarán cuando reciban sus nuevos muebles. Mientras tanto, y para no tener que hospedarse en un hotel o apartamento turístico, han decidido regresar a los alcores.

Tras lo ocurrido, Marina y Jesús han tenido que ser recogidos y trasladados con su coche en una grúa. Por si fuera poco para la mairenera, durante este 'catastrófico viaje', su perra caramelo ha terminado vomitándole encima. "Para colmo nos recoge la grúa y Caramelo me vomita encima jajajajaj", se ríe por no llorar. "Dios mío, ¿qué me quieres decir con todo esto?", se pregunta.