La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado a sus seguidores de qué se trata esta importante decisión y por qué va a suponer un cambio inminente en su vida: "Estas Navidades no son las que más ilusión me hacen", ha comenzado diciendo para dar después una serie de detalles. No es que el piso de Madrid sea pequeño y ella tenga un árbol muy grande que tendría que traer expresamente desde Sevilla, sino que pronto ya no vivirá allí.