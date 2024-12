La joven que no ha podido evitar emocionarse con todo lo que su pareja, un conocido artista y productor musical , ha hecho por ella el día de su cumpleaños. " Te das cuenta de que tienes una pareja que te escucha , hace que te veas con los mejores ojos y que te sientas en tu mejor versión. Yo creo que es el regalo más bonito que me han hecho en la vida ", cuenta la creadora de contenido a sus seguidores mientras se deshace en halagos hacia Oddliquor, nombre artístico por el que se conoce a su novio.

"A todo el equipo quería decirles que me han hecho pasar un día increíble, sé que es algo a lo que quizás “debería” estar acostumbrada pero sigo poniéndome muy nerviosa, nunca lo había hecho de esta manera y nunca habían hecho algo tan bonito por mi sin conocerme apenas…", ha dicho dirigiéndose a todos aquellos que han hecho posible este día no solo estando pendiente de ella, maquillándola y ayudándole con sus distintos cambios de look, sino también arropándola y regalándole cientos de "miradas cómplices que me han hecho sentir imparable hoy".