Vanessa Bouza le abrió su corazón a los seguidores de ' Gran Hermano ' cuando realizó su 'curva de la vida' en su primer paso por la casa de Guadalix de la Sierra: contó que tiene dos hijos mayores de edad con los que no tiene relación, Elizabeth y Alejandro , fruto de una relación anterior, y que en común con Javier Mouzo tiene una hija de ocho años, Claudia , a la que está muy unida.

Sobre ella, la cantante de la orquesta 'Carpe Diem' ha declarado: "Este bebé me llegó en otro momento vital para no perderme nada de su crianza"; pues tuvo a Claudia cuando tenía 32 años; mientras que a su primogénita la tuvo cuando todavía no había cumplido los 20. Es ella la que está ahora haciéndose cargo de la pequeña, con la que vive en su casa de dos plantas y piscina en Ferrol, mientras su marido, Javier, sigue en la casa de Guadalix de la Sierra, pues sigue concursando en la tercera edición de 'GH DÚO'.