" El día que me adoptaste fue el día más feliz de mi vida . Lamentablemente, ahora apenas reconozco al hombre que solías ser. Parece que este mundo te ha derrotado y se ha vuelto obvio para todos, menos para ti". Trace señala que no le importa si su padre está "molesto" con él por el post, y ha asegurado que sus hermanas comparten la misma preocupación.

" Las chicas y yo hemos estado realmente preocupados por ti durante años, pero nos has alejado a todas", escribe el también músico. "Noah ha querido desesperadamente que seas parte de su vida y tú ni siquiera has estado ahí para ella. Esa es tu niña. Ella se merece algo mejor. Sin embargo, de alguna manera, al igual que yo, ella todavía te idolatra. Todas nos aferramos a los recuerdos del hombre que una vez conocimos y esperamos el día en que regrese ".

Trace subraya que Billy "no está sano" y que "todo el mundo lo está notando". "Así como me presenté para ti en el funeral de tu abuela cuando no lo esperabas, sigo aquí ahora mismo. Mientras escribo esto con lágrimas en los ojos, espero que te des cuenta de que este mensaje solo viene de un lugar de amor y también de miedo de que pueda perderte demasiado pronto", se ha lamentado.