Tal y como ha contado la creadora de contenido, ella se lo hacía "bastante" hace dos años. Pero, desde hace algún tiempo, no se lo había vuelto a hacer... hasta ahora. "Quiero probar a hacérmelo yo sola. Me voy a quitar todo el vello de la cara, la pelusilla . Aunque sea un pelo muy finito, está ahí. Sobre todo a la hora de maquillarte. No sabéis cómo cambia la cosa", reconoce la que fuera mujer de Diego Matamoros.

Y, adelantándose a las críticas que le han llegado según ha publicado el vídeo, Estela Grande ya ha aclarado que el vello no sale "ni más fuerte ni más negro" y que esto tan solo son mitos. Pese a todo, los comentarios negativos y las alertas de sus seguidores no han tardado en llegar. "Cuidado, esto no es nada recomendable", le advierte un usuario. "Esto es afeitar. Yo no se lo recomiendo jamás a mis clientas. Además, el vello facial es normal", "esto no podéis ponerlo, lo harán las niñas", "Madre mía... eso es de locos", "no me lo hago ni de coña" o "te va a salir barba".