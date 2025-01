La periodista desvela todos los detalles de su conversación con Luis, el cual no ha dudado en decir si realmente le ha puesto los cuernos a su novia. Asimismo, el exconcursante de 'Gran Hermano' traslada a Lía Román su enfado con Nerea por haber difundido esta información en el canal de Fani Carbajo. "No le gusta que lo haya hecho público. Cree que no la debería haber aireado", ha confesado Luis a la colaboradora, según ella misma cuenta.