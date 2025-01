“Bebía, tomaba coca y me acostaba a las tantas. Ponía los discos de Moncho, me ponía mi botella de whisky y una caja de pañuelos y a escribir y llorar. Me daban las ocho de la mañana”, comenzó confesando, aunque reconocía que alrededor de las siete de la mañana se “lavaba la cara” para que sus hijos le “vieran bien” antes de irse al colegio y después se echaba a dormir, así durante “un año y pico”.