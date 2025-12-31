Carlos Baute presume de genética a los 51: “Rompo el ayuno intermitente con huevos y beicon”

Redacción Uppers 31 DIC 2025 - 11:52h.

El cantante venezolano admite que disfruta de la "bendición de los cinco estómagos"

Si hay algo que cause envidia sana en el mundo del pop latino es la impresionante forma física que Carlos Baute luce aún a los 51 años. Y, según confiesa el venezolano, no es culpa de la bachata, sino de una genética digna de superhéroe de Marvel. "Tengo lo que llamamos la bendición de los cinco estómagos”, admite con humor en una entrevista a 'Men's Health'.

El cantante de 'Colgando en tus manos' presume de un superpoder envidiable, el de comer con gusto sin que eso se refleje en la báscula. "Puedo comer de todo, pero lo que sí hago cada vez más es comer más ligero, menos fuerte", reconoce.

Comer sin remordimiento

Baute ha adoptado también el ayuno intermitente como parte de su régimen alimenticio, pero es capaz de romperlo con su comida preferida, huevos fritos, beicon y pan, sin que eso le pase factura. Lo hace con la filosofía de "disfrutar sin culpa", en contraste con la idea tradicional de sacrificio, lo que incluye no privarse de "pancito' con jamón con chorizo, que me encantan los embutidos (...) Y pan. Siempre pan".

"Si estoy en casa, ceno muy temprano con mis hijos, terminamos a las siete y media o así. Al día siguiente, les llevo al cole, voy al gimnasio, y ya después desayuno", resume sobre sus rutinas alimentarias.

Calistenia cinco veces a la semana

Pero, claro, no todo es 'bendición divina', Baute también trabaja su estado físico con disciplina. "Siempre hago deporte, me encanta. Ando surfeando desde los 13 años, es mi deporte favorito. Luego monto a caballo con la familia, con mis hijos pequeños. Y hago calistenia, cinco veces a la semana, cuatro mínimo, cuando puedo. O sea, aunque esté de viaje, necesito un gimnasio, con dos metros cuadrados me vale, no tengo excusa. Y me encanta”, confiesa.

La calistenia que practica Baute es una disciplina deportiva y un sistema de entrenamiento físico que consiste en realizar ejercicios de fuerza utilizando principalmente el propio peso corporal. Es una práctica que desarrolla la fuerza, la resistencia muscular, la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación.

Además de sudar en calistenia, el cantante venezolano reconoce que tener cuatro hijos implica moverse constantemente. Entre jugar, montar a caballo y acompañarles en actividades, su día a día no es sedentario. Así que en realidad o hay secretos ocultos ni pócimas milagrosas. Más bien, una vida activa, humor positivo y una relación sana con la comida. Bueno, y también una genética privilegiada que, superados los 50, nos sigue admirando a todos.