El protagonista de 'Regreso al futuro' se incorpora a 'Terapia sin filtro' en una trama ligada al Parkinson

Michael J. Fox se sincera sobre la muerte que quiere: “Me gustaría no despertarme un día, eso estaría muy guay"

Hace cinco años que Michael J. Fox anunció que dejaba la actuación debido a las limitaciones cada vez mayores que le imponía la enfermedad de Parkinson que se le diagnosticó en 1991, cuando solo tenía 29 años. Ahora, a los 64, vuelve a ponerse delante de una cámara con un papel en la tercera temporada de 'Terapia sin filtro', la serie protagonizada por Harrison Ford.

Apple TV acaba de lanzar el teaser de esta comedia dramática que cuenta la historia de un terapeuta en duelo que decide involucrarse activamente en la vida de sus pacientes. En las imágenes podemos ver juntos a dos de los mayores iconos del cine de los 80, Indiana Jones y Marty McFly, en circunstancias muy distintas a las de sus años de aventuras, charlando sobre el párkinson en la sala de espera de un centro de salud.

El protagonista de 'Regreso al futuro' interpreta a un paciente que, al igual que él en la vida real, convive con la enfermedad. Su personaje interactúa directamente con el de Ford, que da vida al doctor Paul Rhoades, un terapeuta que también lidia con este diagnóstico en la ficción.

"El GOAT ha vuelto"

El trailer comienza con una frase potente de Ford: “El GOAT ha vuelto”, probablemente en referencia a su nuevo compañero de reparto. Al preguntarle el protagonista de 'Teen Wolf' por qué está allí, el eterno Han Solo responde inmediatamente "Párkinson", para acto seguido interesarse por el motivo de la presencia de su interlocutor. "Solo un corte de pelo", responde con humor Fox, y ambos comienzan a reír.

La incorporación de Fox a 'Terapia sin filtro' tiene además otro fuerte componente simbólico, ya que supone su reencuentro con Bill Lawrence, con quien trabajó durante años en la serie 'Spin City' y más tarde en un recordado arco de episodios de' Scrubs'. La tercera temporada de la serie se emitirá a partir del 28 de enero de 2026.

La actuación como aliado

El que fuera protagonista de 'Enredos de familia' se ha convertido en un inspirador ejemplo de resiliencia, esperanza y optimismo al convivir con esta enfermedad neurodegenerativa durante décadas. Su regreso a la actuación podría ser un aliado útil para sobrellevar su condición. "Un médico me dijo que actuar me ayudaría a sobrellevar los síntomas. Y sí, hasta cierto punto. El punto en el que empiezo a romper cosas. Es absolutamente increíble la cantidad de cosas que he roto y me he roto", se sinceraba en una entrevista reciente.