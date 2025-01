La influencer Estefanía Unzu Ripoll, más conocida como Verdeliss , ha iniciado una cuenta atrás de lo más ilusionante. En unas horas, la que fuera también exconcursante de ' GH VIP ' emprenderá su desafío deportivo más extremo: su reto de '7 maratones, 7 continentes, 7 días' . Una experiencia que será grabada al minuto y que será convertida en un documental para no perder detalle. Un hito para el que la vasca se está preparando y que le está generando también muchas dudas ante un problema inesperado que se le ha presentado justo antes de iniciar su primera parada en La Antártida .

El tener un outfit para cada maratón y ciertas costumbres a la hora de correr, se han convertido para Estefi en un hándicap, tal como ha contado a sus seguidores a través de sus redes. La empresaria, atleta y madre de ocho hijos sabe que la exigencia de su reto (que será recogido en el Libro de Récord de los Guinness) viene dada por no tener casi tiempo para recuperarse, correr con temperaturas extremas y el poder solo descansar en los aviones cuando estos la trasladen de un continente a otro.

Para esta prueba de "supervivencia" no vale cualquier cosa y eso lo que está comprobando Verdeliss a la hora de hacer la maleta. "Me estoy preparando cada una de as las equipaciones para cada uno de los diferentes maratones en cada uno de los diferentes continentes. Voy a experimentar desde el máximo calor y hasta el máximo frío", ha explicado tras ir etiquetando y poniendo en bolsas sus prendas para cada día.