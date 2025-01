Verdeliss comunica una inesperada noticia antes de iniciar su "reto de supervivencia"

A contrarreloj y en medio de los preparativos que requiere este desafío que está recogido en el Libro de Récord de los Guinness , Verdeliss se ha llevado la mayor de las sorpresas al recibir una inesperada llamada al móvil de Aritz que va a suponer un punto de inflexión y que ella misma ha calificado como "un sueño ". Algo que no se habría esperado nunca y que ha recibido como un verdadero regalo.

Sin poder contener la emoción por todo lo que está viviendo últimamente y lo que le espera a partir del próximo 31 de enero que inicia su reto de '7 maratones, 7 continentes, 7 días' en La Antártida como primera parada, la exconcursante de 'GH VIP' se ha encontrado con algo que, desde luego, no contaba. "Voy a tener mi propio documental" . Unas palabras con las que ha anunciado el notición y lo ha acompañado de un libro explicando cómo se ha llegado a este punto.

La creadora de contenido y madre de ocho hijos ha admitido estar más feliz que nunca por esta oportunidad que le ha brindado una productora y en la que ella va a ser la protagonista. " Voy a tener a dos escoltas permanentemente. 24/7 incluso en los aviones. No puedo esperar a que capturen todas las emociones que voy a ir transitando. Aquí no habrá filtros. Voy a ser yo , con mi altos y bajos, en la incertidumbre o si en un momento dado quiero mandar todo a por saco", ha dicho acerca de las 168 horas y 295 kilómetros que va a correr hasta que el próximo 6 de febrero cruce la meta en Miami .

La influencer Estefanía Unzú Ripoll ha dicho que no se habría imaginado nunca esto, pero su documental se emitirá en Movistar + y lo han montado en tiempo récord en estos días para recoger todo lo que está viviendo. "Me martirizaba un poco el no tener el recuerdo", ha confesado porque veía difícil en una situación tan extrema el poder grabarse.