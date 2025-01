Adara Molinero ha tomado una drástica decisión . La ganadora de ' GH VIP ' y exconcursante de ' Gran Hermano ', ' Supervivientes ' y 'Supervivientes All Stars' ha decidido dejar atrás una importante etapa de su vida que ya forma parte de su pasado. La exnovia de Álex Ghita, que hoy tendrá un cara a cara con él en 'De Viernes' tras su paso por 'GH DÚO' ha mostrado los primeros detalles de esta inesperada nueva etapa a través de su perfil oficial de Instagram.

Una decisión que ha pillado completamente por sorpresa a sus seguidores. Y es que, si bien esta no es la primera vez que la it-girl se deja ver confiando en la 'magia' del láser para eliminar uno de sus diseños de tinta (ya eliminó de su piel el que se hizo junto a Rodri Fuertes, su expareja), no entienden por qué ahora ha decidido borrar todos los diseños que lleva bajo la piel. "Me los están quitando todos. Todos, todos", deja bien claro la de Madrid.