Unas horas después de su visita al médico, la ganadora de 'GH VIP 7' reaparecía en sus stories para enseñarle a sus seguidores lo hinchados que se encontraban sus ojos antes de recibir el tratamiento. "Así estaban esta mañana. He cogido una infección en los ojos. He ido a urgencias y me han pinchado y me estoy echando gotitas", explicaba junto a esta imagen, revelando así que había sido diagnosticada con una infección ocular.