Ana Rosa Quintana y Terelu se reencuentran y recuerdan a María Teresa Campos: "Había pique entre nosotras"

Ana Rosa Quintana se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' antes de regresar a las mañanas de Telecinco el próximo lunes 3 de febrero

La presentadora ha compartido con los colaboradores sus emociones ante este regreso y ha recordado con cariño a una de sus grandes "competidoras": María Teresa Campos

Ana Rosa Quintana: "Tengo alma de reportera y siempre estoy dispuesta a ponerme las botas"

El próximo lunes 3 de febrero a las 9.00 comienza una nueva etapa de 'El programa de Ana Rosa'. La presentadora regresa a las mañanas tras una etapa al frente de 'TardeAR' y lo cierto es que lo hace con la mayor de las ilusiones: "Me lo he pasado muy bien en las tardes, pero mi sitio está en las mañanas de Telecinco. Estoy muy feliz".

Ana Rosa Quintana cierra así un ciclo en las tardes de la cadena para volver a la franja en la que tantos años la hemos disfrutado pero eso sí, con un programa totalmente renovado y cargado de sorpresas.

La presentadora nunca ha ocultado su opinión sobre los temas más polémicos y de máxima actualidad, motivo por el cual celebra volver a contar en el programa con su ya famoso 'editorial': "A mí no me paga ningún partido político, a mí me paga Mediaset y creo que después de 40 años me he ganado el derecho de decir lo que quiero sobre ciertos temas", explicaba la comunicadora en su último encuentro con los medios de comunicación.

Ahora, antes de regresar a las mañanas, Ana Rosa Quintana se sienta en '¡De Viernes!' para hablar de las expectativas con las que afronta esta nueva etapa del programa y también para repasar los episodios más destacados de su trayectoria en televisión.

Ana Rosa recuerda con cariño sus inicios en televisión

La presentadora se ha sorprendido gratamente cuando los compañeros de '¡De viernes!' han mostrado las imágenes de Ana Rosa en sus inicios. Con un look completamente distinto al actual y con los nervios propios de la juventud, Ana Rosa se enfrentaba a su primer informativo y posteriormente a un programa que aún hoy recuerda con cariño: 'Veredicto'.

Así fueron sus sonados "piques" con María Teresa Campos

Ana Rosa Quintana se ha reencontrado con Terelu Campos en el plató de '¡De viernes!'. La periodista ha recordado con cariño el momento en el que conoció a Terelu y a su hermana Carmen cuando eran solo unas niñas: "Me acuerdo perfectamente del día que llegasteis a Madrid. Vinisteis las dos a trabajar como redactoras en la radio".

Junto a Terelu, y con cierta nostalgia, Ana Rosa ha recordado los momentos que compartió con María Teresa Campos en la ondas y los posteriores "piques" de ambas comunicadoras en las mañanas de la televisión:

"Teresa era un rival muy grande cuando estábamos las dos, ella era muy rápida y muy graciosa, muy ingeniosa y también muy directa (...) Yo no he sido íntima amiga de Teresa porque nunca hemos coincidido, pero sí que hemos sido buenas compañeras. Si yo la he necesitado ella ha estado, y si ella me ha necesitado yo también. Ha habido mucho invento sobre nuestra supuesta mala relación pero no era la verdad, aunque bueno, a mí eso me pasa todo el rato, ahora con Susanna Griso".

Ana Rosa recuerda un "tierra trágame" con "La Campos"

La guerra de audiencias de la que muchos hablaban puso a Ana Rosa Quintana y a María Teresa Campos en el disparadero y ya son memorables los 'zascas' que se intercambiaron en una histórica entrevista. Pese a que siempre se las definió como 'las reinas de las mañanas', Ana Rosa ha reconocido que para ella los datos de audiencia nunca supusieron un motivo de preocupación. La presentadora ha recordado junto a los colaboradores de '¡De viernes!' el primer día en el que notó aquella rivalidad con su "competidora":

"Yo nunca he sido una obsesionada de la audiencia, nunca me he ido enfadada a mi casa por un mal dato. Yo considero que las audiencias son un instrumento para mejorar, para conocer qué es lo que le gusta y le interesa a la gente (...) Aquello fue horroroso. Era el 10 de enero de 2005, la primera emisión de 'El programa de Ana Rosa', teníamos todo preparado y nos enteramos de que María Teresa, en la otra cadena, tenía preparada la primera entrevista de Rocío Jurado tras volver de Houston, cuando nos enteramos dijimos 'estamos muertos".

El lado más personal de Ana Rosa: su marido Juan y sus hijos

Ana Rosa Quintana se ha definido a sí misma como una persona "familiar". La periodista ha asegurado en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta que no podría ser la persona que es hoy en día sin sus hijos y, sobre todo, sin su marido Juan Muñoz, con el que contrajo matrimonio en 2005: