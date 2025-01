Adara Molinero siembra la duda sobre Álex Ghita y sus prácticas con "abuelos": "A su casa no iban a entrenar”"

Adara Molinero y Álex Ghita se han reencontrado en el plató de '¡De viernes!' tras cuatro meses sin verse: "Me ha utilizado como trampolín"

La influencer ha hablado sobre los entrenamientos de Álex Ghita con chicas famosas: "Se ponía cachondo viéndolas en mayas"

Adara Molinero toma una drástica decisión con la que dice adiós a una etapa de su vida

La relación entre Adara Molinero y Álex Ghita no parece tener solución. Los que fueran pareja en el pasado han protagonizado en las últimas semanas durísimos enfrentamientos en los platós de televisión por las declaraciones que Álex ha hecho sobre Adara durante su paso por ‘GH DÚO’.

A la influencer no le ha hecho ninguna gracia que su ex hablase de ella en la casa de Guadalix porque, en su opinión, Álex ha utilizado su nombre para hacerse más conocido en el mundo de la televisión. Ahora, Adara y Álex se reencuentran en el plató de '¡De viernes!' tras cuatro meses sin verse, concretamente desde su sonada y tortuosa ruptura.

Adara se siente utilizada por Álex Ghita

"Me he sentido utilizada, he sido su trampolín para llegar hasta aquí". Con estas palabras tan directas comenzaba Adara su entrevista en el programa de Bea Archidona y Santo Acosta explicando que está convencida de que su ex se está aprovechando de ella:

"Llevamos cuatro meses sin vernos, desde que rompimos (...) La diferencia entre él y yo es que él desde un comienzo lo ha ido buscando, ha hablado de mí para entrar en un reality, en mi caso no fue así".

Pero Adara no se ha quedado ahí. La madrileña ha sacado a relucir una supuesta práctica oscura de Álex Ghita que tiene que ver con algunas de las personas mayores a las que entrena como personal trainer:

"Acababan los entrenamientos y se subían a la parte de arriba. Se iba con ellos de viaje, a mí me lo llegó a proponer, que me fuera de viaje con un amigo suyo mayor que nos lo iba a pagar todo. Tiene varios abuelos y abuelas, todos sus clientes son mayores con los que no solo entrena, la cosa es que esos abuelos y abuelas no iban a entrenar a su casa, habrá que preguntarle a él a lo que iban".

Álex Ghita se reencuentra con Adara y le pide explicaciones

"Lo que ha ocurrido en realidad ella lo ha vivido. Esas personas mayores son prácticamente mi familia. Ella ha estado en esa casa con lo que más quiere en el mundo (refiriéndose a su hijo con Hugo Sierra) compartiendo tiempo conmigo y con la persona que yo más quiero. Insinúa cosas muy fuertes, hace poco utilizó la palabra 'acoso' para referirse a mí y ahora esto".