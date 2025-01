Ana Rosa Quintana: "Estoy feliz. Mi sitio está en las mañanas de Telecinco"

Ana Rosa Quintana: "Que la cadena confíe en mí después de tantos años es un regalo"

'El programa de Ana Rosa' regresa este lunes 3 de febrero, a partir de las 09:00 horas, a las mañanas de Telecinco

Así serán las nuevas mañanas de Telecinco: con Ana Terradillos, Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat

Este lunes 3 febrero, a partir de las 09:00 horas, 'El programa de Ana Rosa' regresa a las mañanas de Telecinco en la que será su vigésima temporada en la cadena para analizar la actualidad en todos los ámbitos y desde diferentes puntos de vista.

Durante la rueda de prensa de presentación, en la que Ana Rosa Quintana ha lucido un total look rojo, su color favorito, la presentadora ha dejado claro lo ilusionada que está con esta nueva etapa en las mañanas: "Me lo he pasado muy bien en las tardes, pero mi sitio está en las mañanas de Telecinco. Estoy muy feliz, aunque también echaré de menos a mi equipo", ha contado.

Ana Rosa se ha mostrado contenta con su paso por las tardes de Telecinco y se ha mostrado convencida de que la cadena también lo está: "A mí nadie me ha dicho que este cambio sea por la audiencia: "La tarde ha funcionado bien y en la cadena están contentos. Este cambio no se debe datos de audiencia".

Las palabras de la presentadora han sido confirmadas por Alberto Carullo, nuevo director general de Contenidos de Mediaset España, que se ha mostrado ilusionado con la reestructuración de la programación.

En sus mañanas, Ana Rosa Quintana contará con los líderes políticos y ha confirmado que ya han invitado al programa a Pedro Sánchez: "En la anterior etapa también lo hicimos y no vino hasta que hubo campaña política, pero nosotros ya lo hemos hecho y nos encantaría que viniese.

Ana Rosa Quintana: "Las audiencias no van a condicionar mi programa"

La presentadora nunca ha ocultado su opinión sobre los temas más polémicos y de máxima actualidad, por lo que celebra volver a contar en el programa con su ya famoso 'editorial': "A mí no me paga ningún partido político, a mí me paga Mediaset y creo que después de 40 años me he ganado el derecho de decir lo que quiero sobre ciertos temas", ha dicho durante el encuentro con los medios de comunicación.

Ana Rosa Quintana no quiere etiquetarse dentro de ninguna ideología política y ha defendido el derecho de los medios a criticar las cosas que no se hacen bien: "A lo largo de mi vida he votado más veces a la izquierda que a la derecha. Con lo que está pasando en los últimos años no es necesario tener ningún tipo de ideología, simplemente hay que ver lo que estamos viviendo".

Antes de terminar, Ana Rosa ha querido agradecerle a la cadena esta nueva etapa: "Que confíen en mí después de tantos años es un regalo". Además, ha recalcado que las audiencias no la obsesionan y que, aunque le encantaría ser líder a diario, no van a condicionar el programa que va a hacer.

El regreso a las mañanas de Ana Rosa Quintana traerá consigo una transformación de ‘TardeAR’ en la tarde, que a partir del lunes (17:30h) conducirán Frank Blanco y Verónica Dulanto. El infoshow virará hacia una versión más desenfadada y ágil, en la que se potenciará aún más el show y el entretenimiento a través de las intervenciones de su amplio y diverso plantel de colaboradores, al que se incorpora Kike Quintana, que pasará a realizar también reportajes y cobertura de noticias y eventos.