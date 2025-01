Sin embargo, la periodista también ha sacado su lado más personal ante los espectadores del programa de Bea Archidona y Santi Acosta. Ana Rosa se define como una persona " familiar " y asegura que no podría ser la persona que es hoy en día sin sus hijos y sobre todo, sin su marido Juan Muñoz, con el que contrajo matrimonio en 2005:

" Juan es un padrazo y una persona maravillosa . Yo creo que entre otras cosas no hubiéramos podido sacar adelante unos mellizos sin alguien como él, que se ocupa muchísimo, no al 50% sino al 70% ".

La periodista siempre ha asegurado que prefiere reservar su privacidad y sobre todo a su familia del foco mediático: "Soy protectora de mi intimidad, la exposición es muy agradable, pero también te trae muchos disgustos (...) No he sacado ni una foto de mis hijos ni en Instagram porque entiendo que es la protección que le podemos dar los padres, y cuando los chicos son mayores decidirán qué quieren hacer, pero no tienen por qué vivir la fama de su madre".