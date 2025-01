La serie The Idol, que protagonizó junto al músico The Weeknd, no recibió las mejores críticas, pero su participación en Nosferatu parece haber equilibrado la balanza. Está intentando forjar su carrera al margen de la fama de sus padres, algo que no es nada sencillo siendo hija de quien es, y eso ha hecho que se mantenga callada ante determinadas polémicas, como las protagonizadas por su padre.