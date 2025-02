La ciudad estadounidense de Los Ángeles acogió en la noche de este pasado domingo la 67ª edición de los Premios Grammy 2025 , donde artistas de todo el mundo se han congregado para celebrar las mejores canciones, álbumes y grabaciones del año. La alfombra roja en este tipo de eventos tiene una gran importancia ya que las casas de los grandes diseñadores visten a los músicos con atuendos que no dejan indiferente a nadie . Eso es lo que pasó con la llegada del rapero Kanye West y su mujer, la modelo australiana, Bianca Censori , a la denominada 'red carpet' ya que replicaron la portada del álbum de West, 'Vultures 1'.

El exmarido de Kim Kardashian apareció por sorpresa en los galardones ya que no acudía desde hace una década tras años de acusaciones de agresión , demandas y comentarios ofensivos que realizaba de manera online. Así pues, el rapero siempre se ha caracterizado por su comportamiento y las polémicas que ha suscitado en la opinión pública. En esta ocasión, West ha recreado la portada de 'Vultures 1' en el que aparece Censori desnuda, de espaldas y con unas botas negras .

Nominado en la categoría de mejor canción rap por 'Carnival', el quien también fue partidario vocal de Donald Trump y anunció en 2020 su propia candidatura a la presidencia del país, fue expulsado junto con su pareja de los prestigiosos galardones al finalizar su posado ya que Censori llevaba un vestido transparente sin ropa interior, según recogen 'Page Six' y 'Entertainment Tonight'.

A pesar de que las redes sociales han hecho viral este momento y han dejado a todo el mundo con la boca abierta, cabe destacar que no es la primera vez que West realiza un acto similar. El 1 de julio de 2016, el rapero estrenó en YouTube el videoclip para su tema 'Famous' en el que su exmujer, Kim Kardashian , junto a otros famosos como Rihanna o Bill Cosby , salían completamente desnudos . En la canción, Kanye utilizó muñecos para recrear los cuerpos de las celebridades y en su letra expresa cómo es su relación amorosa con una de las integrantes del clan Kardashian y también insulta a Taylor Swift al asegurar en la letra que él siente que: "Taylor y yo todavía podríamos tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Hice famosa a esa perra”.

Debido a la controversia que generó el tema, Swift emitió un comunicado en el que aseguró que ella no había aprobado que la calificasen de esa manera en una canción. No obstante, Kim lo contradijo y así comenzó una de las enemistades más importantes entre celebridades en Estados Unidos. Más tarde, tras siete años de matrimonio y cuatro hijos en común, la pareja se divorció lo que provocó que los celos del rapero se disparasen al ver a su exmujer comenzar una relación con el humorista Pete Davidson. Kanye West sufre de trastorno bipolar y en una entrevista con David Letterman en el programa de 'No necesitan presentación' de Netflix habló sobre su condición y los problemas que conlleva.