Además de con el encendido de las luces y la tradicional publicación del villancico de Letizia Sabater, en España la Navidad empieza cuando los trabajadores de Inditex reciben su esperada cesta de Navidad. Los empleados de las distintas franquicias de la marca triunfan en las redes sociales mostrando el generoso regalo que les brinda Amancio Ortega, valorado en 200 euros, como preludio de lo que serán las grandes comilonas propias de estas fechas.

En TikTok ya podemos encontrar vídeos de varias trabajadoras que han descubierto, in situ, el contenido de la cesta que, este año, tiene un bonito packaging: una caja de rayas blancas y granates, que bien se puede reutilizar como almacenaje. Como siempre, el primer producto que aparece es un original adorno para el árbol de Navidad que, este año, es un ratoncito de peluche. Después, la trabajadora en cuestión ha sacado un pequeño paquete blanco que contiene una carta escrita y firmada por Marta Ortega, hija del magnate, acompañada de una tableta de chocolate para celebrar los 50 años de la marca ZARA.

Humus y bombones de pistacho, las dos grandes novedades

Ya en el centro de la caja, encontramos: bombones de pistacho, un generoso bote de nueces, galletas de nata artesanas, moscovitas, que se incluyen todos los años, polvorones, sardinillas, mejillones en escabeche, un bote de setas, queso de mezcla y humus como la gran novedad de este 2025. No pueden faltar tampoco los turrones Picó, el paté de centollo y buey de mar, un chorizo y salchichón ibérico de bellota, champán, vino tinto, vino blanco, aceite de oliva Virgen Extra y la carne que ya se incluyó el año pasado: una lata con un pollo campero de Navidad de Galo Celta.

Con este regalo, Marta Ortega agradece -un año más- el compromiso de los trabajadores para con la empresa; un detalle que, por lo que se puede leer en los comentarios de los vídeos, no es frecuente en todos los conglomerados. Cada Navidad, los empleados de Inditex muestran una gran emoción por recibir esta cesta, lo que contribuye a una mayor satisfacción en la plantilla.

Comienza así una temporada en la que los españoles suelen engordar de tres a cinco kilos, debido a la cuantiosa ingesta de alimentos (concentrada en pocos días) que es habitual en las distintas cenas y comidas. Los nutricionistas vinculan el aumento del peso con la ingesta de dulces, grasas saturadas y alimentos hipercalóricas, presentes en muchos platos tradicionales. Además, por supuesto, del aumento en el consumo de alcohol.