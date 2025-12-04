El hombre ha sido acusado de violación incestuosa y, desde finales de noviembre, se encuentra en prisión preventiva

BrestUn hombre de 58 años ha admitido haber estado en una relación con su hija de 33 años durante varios años y haber tenido tres hijos con ella en Francia, según informa ‘Le Parisien’. El acusado también ha reconocido que obligó a uno de ellos, un menor de 11 años, a tener relaciones sexuales con su propia madre.

El hombre ha sido acusado de violación incestuosa y, desde finales de noviembre, se encuentra en prisión preventiva. La Fiscalía de Brest envió un informe con la declaración del niño de 11 años, quien describió que había vivido en un clima incestuoso y de violencia en la familia.

El hombre admitió haber violado a su hija

Los tres hijos de la pareja -un niño de 11 años y dos gemelas de ocho- han sido puestos bajo el cuidado del Servicio de Bienestar Infantil. El fiscal Stéphane Kellenberger ha recalcado que sus audiencias confirmaron a priori el relato del pequeño, por lo que abrieron una investigación preliminar.

El 26 de noviembre, tanto el padre como la madre -que también es hija de él- fueron arrestados en Brest y puestos bajo custodia policial. El hombre admitió que había estado en una relación su hija de 33 años y que la había violado, además de haberle suministrado un antipsicótico que puede causar somnolencia.

Obligó a su hijo de 11 años a tener relaciones con su madre

Durante su declaración, el hombre ha asegurado que obligó a su hijo de 11 años a tener relaciones con su propia madre y a ver pornografía. El detenido ha sido acusado de violación incestuosa, agresión sexual y de ejercer violencia contra menores. Ahora, está en prisión preventiva.

La madre, que también es una víctima según la fiscalía, ha sido acusada de “violencia habitual” y “corrupción” de un menor de 15 años y está bajo control judicial. El fiscal Stéphane Kellenberger ha resaltado que la investigación continúa para poder esclarecer los hechos.