Álex Aragonés 05 DIC 2025 - 07:00h.

Los Mossos d'Esquadra han denuncian penalmente a un hombre por el hurto en la feria de la Sagrada Família

BarcelonaLas ferias navideñas dan vida este mes de diciembre a unas calles repletas de iluminación y adornos, que en el caso de los hogares catalanes no puede faltar la tradicional figura del Tió de Nadal, un pequeño tronco de madera con dos patas, dos ojos y una barretina.

Un símbolo de la cultura catalana que se convierte en el auténtico protagonista de ferias como la de Navidad de la Sagrada Familia en Barcelona, donde los Mossos d'Esquadra han tenido que actuar para liberar a dos 'tions' de un robo.

Los agentes se percataron de una escena peculiar en la feria de la capital catalana, donde vieron que un hombre pretendía llevarse estas figuras sin permiso. Sin embargo, la acción de la policía catalana impidió el robo.

"Los devolvemos para que los niños puedan alimentarlos bien antes de la Nochebuena"

"Liberamos dos 'tions' justo antes de ser secuestrados de la feria de Navidad de la Sagrada Família en Barcelona", han explicado los Mossos d'Esquadra en redes sociales, donde han compartido una imagen de los troncos de madera en cuestión.

Por este incidente, los agentes denunciaron penalmente a un hombre por el hurto de los 'tions'. "Los devolvemos para que los niños puedan alimentarlos bien antes de la Nochebuena".

El Tió de Nadal es el protagonista de una tradición en Cataluña que manda a los niños a golpear con un palo un tronco de madera de mayor tamaño para que "cague" regalos.

Por Nochebuena, se le deja comida y, para que no pase frío, se le cubre con una manta, bajo la que aparecen los regalos una vez es golpeado mientras los niños entonan su canción, cuya traducción al castellano dice: "Caga, tió, almendras y turrón, no cagues arenques, que son demasiado salados, caga turrones, que son más ricos. Caga tió, almendras y turrón, si no quieres cagar, te daré un bastonazo. ¡Caga, tió!".

Este suceso ha dejado todo tipo de comentarios en redes sociales de varios usuarios, atónitos ante el robo de estos troncos, que forman parte de la mitología catalana y sustituye a Papá Noel en los hogares más tradicionales.

"¿Comían mandarinas?", preguntaba un usuario, mientras que otro admitía que el tuit de los Mossos d'Esquadra era gracioso, pero no los hechos en cuestión: "Lo que no tiene gracia es que hayan desgraciados que roben hasta un pedazo de madera con barretina".

La feria de Navidad de la Sagrada Família

Este mercado navideño es el que tiene más tradición en L'Eixample de Barcelona, reuniendo más de setenta puestos donde el público puede encontrar abetos de Navidad y adornos, pesebres y figuras, así como regalos y productos alimentarios artesanos como turrones, quesos y embutidos.

Tamién cuenta con una ludoteca, que se ha convertido en un referente de actividades en la feria. "Cada día niños y niñas y familias pueden venir a jugar y también pueden participar en las actividades extraordinarias fijadas en el calendario", explican desde el Ayuntamiento de Barcelona.