"Se acercaron y me pidieron que borrara las fotos", cuenta. "En ese pequeño instante, muy rápido, borré algunas fotos. Me giré y cambié las tarjetas de memoria una por otra. Fui muy rápido, les enseñé las fotos y dije yo no tengo nada, lo he borrado todo", prosigue. Justo después apareció la policía corriendo y se lo llevaron de la fiesta. "No sabía que era la princesa", confiesa.