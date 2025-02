Por su parte, Blume convivió con "Naomi y su séquito" bajo el mismo techo durante un tiempo, y fue la que más momentos compartió con ella más allá de los desfiles. " Naomi me daba pánico . Era una belleza, una pantera, yo era toda suavecita y blandita, que me ponía roja si me miraban, ella todo lo contrario: la diosa de ébano era poco a su lado. Esas piernas, que andaba por casa como en la pasarela... pero una mala hostia que se gastaba la tía ... Yo no he conocido a persona más excéntrica ni explosiva en mi vida" , defiende Verónica, que añade que "puede que viniese de otro mundo, porque si mi vida era una fantasía, la suya tenía que serlo mucho más".

Sin embargo, no fue la anécdota que más le impactó. Fue la siguiente: "No hablamos casi nada. Nunca me atrevía a mirarla, me daba miedo. Una noche fui a la cocina y me encontré a Naomi de cara. Estaba sentada. Solo llevaba unas bragas, ni la peluca. La cabeza al descubierto, un cráneo hermoso. Delgada como ella sola y fumando. Era como si se hubiera quitado la máscara de la fiera y debajo hubiese una niña, como yo, sola en mitad de la noche fumando en bragas en la cocina. Me fui sin beber agua, pero se me ha quedado esa imagen grabada en la memoria. Tras desprenderse del personaje, como hacía yo cuando llegaba a casa y disfrutaba desmaquillándome, aparecía la real. La que debía ser, supongo".