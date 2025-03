El matador de toros José Antonio Morante Camacho, conocido artísticamente como Morante de la Puebla, ha concedido una entrevista en exclusiva al diario ABC de Sevilla en la que asegura que "he pensado en la muerte como alivio", añadiendo que "no me lo puedo permitir. Tengo una familia y una responsabilidad". El pasado verano, el andaluz cortó su temporada de manera indefinida por un problema de salud mental.