De forma inesperada se desvaneció sobre el sofá en el que estaba en directo

Muere decapitado el influencer Prince Patel tras perder el control de su moto en una carretera de la India

Compartir







Mario Ureña, comunicador y fundador de la Ruta SO en República Dominicana, falleció este miércoles tras sufrir un paro cardiaco durante una entrevista televisada en directo.

El hombre participaba en una entrevista junto con más personas en el programa El Café de Diario 55, cuando de repente sufrió un espasmo y se desvaneció en el sofá donde se encontraba sentado.

El presentador del programa se sobresaltó ante el desvanecimiento e inmediatamente el personal que se encontraba trabajando fue a asistir a Mario Ureña, pero no nada pudieron hacer por salvarle la vida.

Su muerte ocurre en un contexto de tensión en el transporte urbano de Santiago, donde Ureña era una figura clave en la mediación de conflictos entre choferes y organizaciones. Dirigentes del sector advierten que su ausencia podría dificultar las negociaciones internas y afectar la estabilidad del transporte local.

PUEDE INTERESARTE Condenan a 30 meses de cárcel al médico que vendió la ketamina al actor Matthew Perry antes de su muerte

Se esperan las conclusiones de la autopsia para determinar las causas de la muerte del comunicador mientras se preparan los detalles del entierro.