La artista catalana ha desvelado este jueves las fechas de su tour por España

Rosalía sigue batiendo todos los récords con 'Lux': cuánto gana con la publicación de su nuevo disco

Compartir







Este jueves 4 de diciembre, Rosalía ha confirmado oficialmente que traerá su esperada gira 'LUX Tour 2026' a España con un total de ocho conciertos, repartidos entre Madrid y Barcelona.

El anuncio ha llegado a través de Ticketmaster, donde se detallan las fechas y recintos en los que la artista presentará en directo su nuevo proyecto musical, 'LUX', un álbum que marca una nueva etapa en su carrera.

En Madrid actuará en el Movistar Arena los días 30 de marzo, 1 de abril, 3 de abril y 4 de abril de 2026.

Poco después viajará a Barcelona para ofrecer cuatro shows más en el Palau Sant Jordi los días 13 de abril, 15 de abril, 17 de abril y 18 de abril de 2026.

La compra de entradas se organizará mediante un sistema escalonado. Primero tendrá lugar una preventa exclusiva el próximo 9 de diciembre, disponible entre las 10:00 y las 11:00 horas para fans registrados y clientes del Banco Santander.

La venta general se abrirá el 11 de diciembre y seguirá un horario distinto según la fecha de los conciertos. Las entradas para los espectáculos del 30 de marzo y el 1 de abril en Madrid, así como para los del 13 y 15 de abril en Barcelona, podrán comprarse desde las 10:00 horas; mientras que las correspondientes a las actuaciones del 3 y 4 de abril en Madrid y del 17 y 18 de abril en Barcelona saldrán a la venta a partir de las 11:00 horas. Todas las compras deberán realizarse a través de la web oficial de Ticketmaster.

Debido a la enorme expectación que genera cada nuevo proyecto de Rosalía, se recomienda tener preparada la cuenta de Ticketmaster antes del inicio de la preventa o la venta general, con los datos personales y de pago actualizados para agilizar el proceso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Aquellos que dispongan de acceso a la preventa contarán con una ventaja significativa, ya que la demanda prevista será muy alta.

En cuanto a los precios, todavía no hay confirmación oficial, pero se prevé que oscilen entre los 70 y los 140 euros las entradas normales. Los seis paquetes VIPS que han habilitado tendrán precios superiores.

Con 'LUX Tour 2026', la artista no solo regresa a los escenarios españoles, sino que reafirma su posición como una de las figuras más influyentes de la música a nivel mundial.

El anuncio de sus actuaciones en España llega casi un mes después del lanzamiento de su disco tras semanas de promoción, filtraciones y días anunciando su publicación. Canciones como 'La Perla', 'Berghain' y 'Reliquia' han sido de las más sonadas desde entonces.