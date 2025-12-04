Un total de 44 personas resultaron intoxicadas por comer montaditos de pringá

Estudian 44 casos de intoxicación por un montadito de pringá de una taberna de Córdoba

CórdobaLa Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado la multa de 15.000 euros a la taberna La Sacristía de Córdoba, responsable de la intoxicación por montaditos de pringá que se produjo en enero de este año y que afectó a más de 40 personas.

Fuentes de la Administración regional han informado a EFE de que se ha desestimado el primer recurso de alzada interpuesto por el establecimiento hostelero contra el procedimiento sancionador establecido el pasado octubre y, tras no recibirse una nueva respuesta antes del plazo que finalizaba el pasado martes, se ha cerrado la vía administrativa.

De esta manera, la Consejería confirma la multa de 15.000 impuesta a la taberna por el caso de la intoxicación, cuyas diligencias ya archivó el pasado julio la Fiscalía provincial de Córdoba al establecer que la Junta de Andalucía ya había iniciado el expediente para conocer lo ocurrido, establecer las responsabilidades y las sanciones ahora confirmadas.

Un total de 44 personas, una de ellas fallecida aunque no se ha confirmado que fuera por esta causa, resultaron intoxicadas por comer montaditos de pringá (bocadillos elaborados con la carne y los embutidos del cocido) en la Taberna La Sacristía de Córdoba el pasado 4 de enero, según fue confirmado por los análisis realizados en las muestras que los inspectores tomaron del establecimiento.