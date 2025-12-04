El detenido tras la muerte del niño de 4 años de Garrucha, Almería, tenía una orden de alejamiento de la madre

La madre del menor y su expareja sentimental, ambos detenidos, están siendo investigados para averiguar su posible implicación en la muerte del niño

Investigan la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería: la madre y un hombre, detenidos

El hombre detenido en relación a la muerte violenta de un menor de cuatro años de edad en Garrucha (Almería) tenía una orden de alejamiento en vigor de la madre del pequeño, también detenida, de la que era su pareja sentimental.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press este extremo en relación al varón, que no es el padre biológico del menor, el cual se encuentra fuera de la provincia de Almería.

Llamada de alerta por la desaparición del menor

La Guardia Civil detuvo a la madre del niño y al hombre después de localizar el cuerpo en una playa de Garrucha, en el límite con el término municipal de Mojácar, frente a una gasolinera, durante la noche de este miércoles, en torno a las 23,30 horas.

Previamente a la localización del cuerpo, los servicios de emergencias habían recibido avisos sobre las 20,10 horas en los que se indicaba la desaparición del menor en extrañas circunstancias.

La investigación, bajo secreto, trata de aclarar la supuesta participación de cada uno de los involucrados. La madre, aunque vecina de Garrucha desde hace más de un año, residía actualmente en otro municipio costero del Levante almeriense.

El aviso por la pérdida del menor hizo que se movilizara Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Los investigadores han constatado la muerte violenta del menor a la espera de que la autopsia determine la causa del crimen.

El Ayuntamiento de Garrucha (Almería) ha declarado este jueves día de luto oficial en la localidad por la muerte violenta del menor. El Consistorio ha convocado también un minuto de silencio frente al Ayuntamiento, donde las banderas ya ondean a media asta, "en señal de profundo dolor" por este crimen.

Desde el Ayuntamiento han trasladado en sus redes su "más sentido pésame" y todo el "apoyo" a los familiares y seres queridos del menor en estos momentos "tan difíciles.