Qué fue de Cybill Shepherd, la actriz de 'Luz de luna' y 'Taxi driver'

La actriz, que ahora tiene 75 años , fue durante un tiempo una de esas actrices a las que es imposible perder la pista, convertida gracias a sus papeles en el cine y la televisión en uno de los sex simbol del momento, su camino en el mundo de la interpretación estuvo lleno de luces, pero también de sombras, porque su vida no fue un camino de rosas.

Gran parte del éxito de la serie Luz de luna era la química de sus protagonistas, por eso cuando los capítulos dejaron de girar en torno a ellos por completo, dando cabida a las historias de los personajes secundarios, el éxito de la serie comenzó a descender . Esto sucedió porque sus protagonistas no tenían la mejor de las relaciones, según se dijo en su momento, por el éxito de Willis a raíz de Jungla de cristal.

Estas diferencias fueron algo que con el tiempo pudieron relativizar, de hecho Cybill participó en el Comedy Central Roast dedicado a Willis en 2018, y no dudó en afirmar que “Nuestros personajes en Luz de luna no estaban demasiado alejados de la realidad: yo interpreté a un ex modelo, algo que yo era, y él interpretó a un gilipollas, algo que es”.