Por otro lado, Sergio Alís se dirige a Alessandro Lequio: ''Tú no has vivido ni la mitad de las cosas que estás diciendo. En Telecinco no lo has podido ver, eso ocurría en Telemadrid. Lo del tema del cenicero era algo natural y comprensible, ella se iba a la parte de atrás y estaba su secretaria, no su esclava, y no era un acto de empoderamiento era porque no quería que la ceniza se cayese al suelo. Yo he visto a Terelu coger la ceniza del suelo con un pañuelo''.