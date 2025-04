Gibson compartió detalles de su transformación durante su intervención en el podcast 'The Joe Rogan Experienc'e, refiriéndose abiertamente a sus problemas de salud, las dificultades a las que se enfrentó durante la pandemia y cómo encontró la motivación para cambiar su vida a través de un método poco convencional.

"Estaba hablando con Dana White y él me mencionó este sistema... Le dije que sí, que tenía que hacer algo al respecto. Mido 1'77 metros y pesaba 106 kilos ¿sabes? Eso es estar demasiado gordo . Así que tuve que retroceder. Ahora estoy por debajo de 90, que es más o menos lo que debería ser", le contaba el actor y director al polémico presentador.

Según Gibson, este enfoque no solo le ha ayudado a perder peso, sino que también le ayudado a tener más energía y mejorar su estado de ánimo. Lo cierto es que el cineasta nunca ha rehuido experimentar con tratamientos alternativos no respaldados por evidencia científica. Hace años ya se sometió a la dieta de un nutricionista, Sam Jackson , al que se encontró por casualidad en un restaurante y con la que perdió 14 kilos en ocho semanas .

"Estábamos en mesas contiguas y comenzamos a hablar. Mel mencionó que estaba frustrado porque no lograba reducir su abdomen, así que le propuse trabajar juntos durante ocho semanas", recordó el experto en nutrición. En ese tiempo Gibson redujo su cintura en 27 centímetros. El propio actor reconoció el impacto positivo que tuvo esa transformación en su calidad de vida. "Mi ropa me queda mejor, ya no tengo dolores de espalda y duermo más profundamente", reconoció.