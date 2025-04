Esta es, como venimos señalando, la fortuna personal del monarca, que nada tiene que ver con los bienes que le corresponden y a los que tiene acceso como Rey, pero que no son de su propiedad como tal. Dispone del usufructo de una gran cantidad de bienes mientras esté en el cargo, pero la titularidad de los mismos pertenece a Patrimonio Nacional. El Rey no es titular de ningún inmueble y de ninguna finca, ni en España ni en el extranjero, o por lo menos no era en el año 2022 y no parece que haya cambiado. No sucede lo mismo con la Reina, quien sí tenía propiedades a su nombre en el pasado. Doña Letizia mantuvo la titularidad de su piso de soltera hasta que lo vendió en el año 2008.