A Carmen Alcayde le brillan los ojos más que nunca y no solo por las lágrimas que inundan sus ojos en cada una de las galas de ‘ Supervivientes ’. El motivo de ese fulgor no es otro que el amor que siente por su novio, Charli, con el que tiene una relación sentimental desde hace casi dos años.

Un amor que nació en la oscuridad de una discoteca y que hoy en día ilumina la vida de la participante del reality show más extremo de Telecinco. Sin embargo, en su relación no todo es un camino de rosas y hay cosas que no les terminan de gustar al uno del otro. Descubrimos cuáles son esas manías que les sacan de quicio.

“Me hace rabiar con cosas que no pillo. No pillo su ironía y me hace mucho de rabiar y eso me pone muy nerviosa, pero también tiene gracia”, apuntó la tertuliana, dejando claro que esas pequeñas manías no restaban ni un ápice los sentimientos que tenían el uno por el otro.