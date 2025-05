Redacción Uppers 22 MAY 2025 - 10:28h.

"Me levanto temprano. Me gusta hacer dominadas y el entrenamiento que estoy haciendo es una locura", explica el actor sobre sus rutinas físicas

Tom Cruise, con 62 años y luciendo tableta a lo Brad Pitt para su última 'Misión Imposible'

Compartir







Tom Cruise estrena su 'Misión Imposible: sentencia final' y no está escatimando en esfuerzos para recordarle a todo el mundo que tienen una cita con su sala de cine favorita. En su aparición en el programa de Jimmy Fallon, el actor, de 62 años, reveló uno de sus secretos más preciados, el que le permite seguir corriendo, saltando y rodando arriesgadas escenas e acción sin recurrir a dobles o trucos, como si su reloj biológico estuviera todavía en sus 30 años.

En realidad, que la estrella de 'Top Gun' sea capaz de mantener una forma física tan envidiable no tiene nada de casual. Puede que la genética tenga mucho que ver, pero más importante aún es su disciplina y ética de trabajo. "Me levanto temprano. Me gusta hacer dominadas y el entrenamiento que estoy haciendo es una locura", le explicaba al presentador, para sorpresa de nadie.

Solo para los motivados

Que la superestrella de Hollywood sea capaz de colgarse de un avión en pleno vuelo o pilotar él mismo un helicóptero es, en gran medida, producto del trabajo que realiza en su gimnasio personal. "Tengo un gimnasio que se llama ‘La cueva del dolor’, y tengo un cartel que dice 'Solo los motivados pueden entrar", le confesaba a Fallon.

“Siempre busco superarme, es parte de mi ADN”, contaba el actor, que en la última entrega de 'Misión imposible' vuelve a desafiar los límites con acrobacias que dejan sin aliento: “Me encanta el reto físico y mental de cada película. Entreno durante meses, a veces años, para lograr que cada escena sea lo más real posible. Y sí, sigo haciendo mis propias acrobacias porque quiero que el público sienta la autenticidad de cada momento”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Top Gun 3 está en camino

Por otra parte, Cruise confirmó oficialmente una noticia que esperaban muchos de sus fans, que 'Top Gun 3' ya está en desarrollo y que él mismo está involucrado activamente en el proyecto. “Sí, estamos pensando y hablando de muchas historias diferentes, de qué podríamos hacer y de qué es posible”, explicaba, subrayando que el proceso creativo de 'Top Gun: Maverick' le llevó más de tres décadas, por lo que se deduce que la continuación de la franquicia no llegará de inmediato: “Me llevó 35 años dar con ‘Top Gun: Maverick’, así que todos estos proyectos en los que estamos trabajando, los estamos discutiendo con el mismo nivel de detalle y pasión. No quiero hacer una película solo por hacerla, quiero que tenga sentido y que emocione a los fans como lo hizo la anterior”.