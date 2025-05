El pasado 2 de marzo fallecía el popular actor Juan Margallo, marido de la actriz de 'La que se avecina' Petra Martínez

Ahora, Martínez ha reaparecido ante las cámaras y ha revelado cómo se encuentra en estos momentos

Compartir







Recuperando poco a poco su vida social y demostrando una gran fortaleza y sus ganas de seguir adelante tras el fallecimiento el pasado 2 de marzo del popular actor Juan Margallo -con el que formaba una de las parejas más sólidas del panorama nacional desde 1968-, Petra Martínez ha reaparecido públicamente. Y lo ha hecho en el concierto con el que Rosario Flores ha dado este pasado jueves el pistoletazo de salida al Universal Music Festival en el UMusic Hotel Teatro Albéniz.

Arropada por su amiga y compañera en 'La que se avecina' Loles León, la veterana actriz ha confesado cómo lleva la pérdida del único y gran amor de su vida, sorprendiendo con su sinceridad al hablar de sus sentimientos: "Mira, tienes dos posibilidades: pasarlo muy mal o intentar pasarlo mejor que muy mal, entonces yo estoy por la segunda opción de intentar trabajar, intentar hacer cosas para que la cabeza esté ocupada, pero es muy duro. Es como si me hubieran amputado la mitad de mi cuerpo" reconoce.

"Le echo muchísimo de menos, muchísimo" ha revelado sin poder evitar emocionarse, admitiendo que la "única forma" de seguir adelante "es parra arriba, trabajando de todo, porque es la misma casa, es el mismo cuarto, pero sola, amputada".

Como ha explicado a corazón abierto, "tienes que tener en la cabeza que te vas a morir. Yo no creo, eso es la putada, que no creo en el más allá porque yo ahora sería feliz pensando que por lo menos luego... Y la pena es que no creo". "Pero sí pienso que el recuerdo a veces es tan fuerte como la presencia. Entonces, le tengo conmigo" asegura con una sonrisa triste.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, Petra se ha pronunciado sorprendida sobre la próxima maternidad de su excompañera en 'LQSA' Cristina Castaño, que ha anunciado que está embarazada de siete meses. "De verdad va a ser madre? No lo sabía. La voy a llamar mañana. Oye, muchas gracias por la noticia, muchísimas gracias, de verdad que sí, sois muy ricos. Ahora voy a disfrutar y luego a tomarme una cerveza. ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? Con ochenta y tantos años, ala, a vivir", ha sentenciado.