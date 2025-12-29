Logo de telecincotelecinco
Aragón

Tres muertos y una mujer herida leve tras ser arrastrados por un alud de nieve próximo al Balneario de Panticosa, Huesca

La última hora de los fallecidos, la herida y el desaparecido por un alud en Huesca
Un alud arrastra a un grupo de personas en el pico Tablato. Informativos Telecinco
HuescaTres personas han fallecido y una mujer ha resultado herida leve tras verse arrastradas por un alud de nieve en el pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense, según informan fuentes del Gobierno de Aragón.

El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13:00 horas de este lunes, ha informado a Guardia Civil, explicando después que todavía no se ha confirmado el número total de personas accidentadas. Después del aviso, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), a la Unidad Aérea y a un médico del 061, que se encuentran todavía trabajando en la zona.

El alud ha caído en las inmediaciones del Balneario de Panticosa.
El alud ha caído en las inmediaciones del Balneario de Panticosa.

Una tragedia en el que la persona que por el momento ha sobrevivido se encuentra en estado de herido leve, en concreto es una mujer que habría sufrido hipotermia tras verse arrollada por el alud de nieve, según informa 'El Periódico de Aragón'.

Por otro lado, Jorge Azcón, presidente de Aragón, ha anunciado que se dirige hacia el lugar en el que se ha producido la tragedia y que cancela toda su agenda para estar apoyando a los servicios de emergencias y estar del lado de las víctimas: "Conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en Panticosa. Cancelo mi agenda para acudir a la localidad pirenaica".

En cuanto a la búsqueda del montañero desaparecido, desde la Guardia Civil han confirmado que se ha activado al Greim de Huesca y que se encuentran trabajando sobre la zona en la que estaría el afectado a 2.700 metros de altura medios aéreos como el helicóptero del 112 y las unidades caninas.

