La DGT retira la homologación de cuatro balizas V16 por motivos administrativos

El anuncio se produce a escasos días de que los dispositivos sean obligatorios para los vehículos

Facua denuncia ante Consumo a varias plataformas online por vender balizas V16 sin conectividad con la DGT

La cuenta atrás para la entrada en vigor de las balizas V16 trae novedades de última hora. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado la homologación de cuatro modelos de estas luces de emergencia a escasos días de que su uso pase a ser obligatorio en todos los vehículos que circulen por las carreteras españolas.

En concreto, la DGT ha eliminado la homologación de los dispositivos comercializados por Don Feliz, The Boutique For Your Car, Ikrea y del modelo de fabricación española Call SOS. La decisión llega tras finalizar la vigencia de sus respectivos certificados administrativos, un trámite imprescindible para mantener la autorización de venta.

Los conductores que hayan adquirido estas balizas podrán seguir utilizándolas a partir del 1 de enero de 2026

Esta retirada implica que los productos dejarán de comercializarse en los puntos de venta, lo que ha generado dudas entre los conductores que ya cuentan con alguno de estos dispositivos, sin embargo, Tráfico lanza un mensaje de tranquilidad, fecha en la que las luces V16 conectadas sustituirán definitivamente a los tradicionales triángulos de señalización, ya que cumplen con todos los requisitos técnicos exigidos.

Y es que los motivos de la retirada no están relacionados con fallos de funcionamiento ni problemas de seguridad, sino principalmente con la falta de renovación de las licencias administrativas por parte de los fabricantes.

En este sentido, la asociación de consumidores Facua respalda esta aclaración y asegura que las balizas compradas antes de perder su vigencia cumplen con todas las especificaciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad y señalizar correctamente una avería o accidente en la vía.