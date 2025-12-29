Andrea Ortuño también viajaba en la embarcación, pero fue rescatada, junto a otra de sus hija

La familia de los españoles desaparecidos en el naufragio en Indonesia: "No volveremos sin los cuatro, todos juntos"

Compartir







La madre no se separa del muelle y compruebaEn Indonesia, continúa la búsqueda del padre valenciano y dos de sus hijos, desaparecidos en un naufragio este fin de semana. Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de la pareja, Andrea Ortuño. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

Andrea Ortuño también viajaba en la embarcación, pero fue rescatada, junto a otra de sus hijas. Ahora no se separa del muelle donde continúan las labores de búsqueda.

PUEDE INTERESARTE Hallan el cadáver de la niña de la familia española desaparecida tras un naufragio en Indonesia

El capitán del barco ha declarado hoy que todo sucedió tan rápido que no hubo tiempo de avisarlos para que evacuaran, dormían ya en el camarote. Los buscaron desde el bote salvavidas mientras el barco se hundía, pero seguían dentro de la cabina no pudieron salir.

PUEDE INTERESARTE Los desaparecidos en el naufragio de Indonesia son el entrenador del Valencia Femenino B Fernando Martín y tres de sus hijos

Recatan el cuerpo de Lia

El cuerpo hallado este lunes en el lugar donde se busca a los españoles desaparecidos en Indonesia pertenece a la hija de Andrea, superviviente del naufragio que tuvo lugar el viernes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

‘La familia dijo que es el cuerpo de Lia’, explicó un oficial de Basarnas, Yudha, después de que los rescatistas trasladaran el cadáver a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para su identificación.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Momentos de indescriptible dolor

Las familias de los cuatro valencianos han lamentado confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, y han pedido que, en la medida de lo posible, se preserve su identidad.

En un comunicado, las familias de los desparecidos han rogado "una oración por todos ellos" y han pedido que, en la medida de lo posible, se preserve su identidad.

"En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias", han reclamado, al tiempo que han agradecido todo el apoyo que están recibiendo, tanto en España como en Indonesia.

Los familiares confían en que las labores de búsqueda continuarán y han asegurado que no volverán a España "sin los cuatro, todos juntos".