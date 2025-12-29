La madre de la familia de españoles desaparecidos en Indonesia identificó el cadáver de su hija: no se separa del muelle durante la búsqueda
La madre no se separa del muelle y compruebaEn Indonesia, continúa la búsqueda del padre valenciano y dos de sus hijos, desaparecidos en un naufragio este fin de semana. Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de la pareja, Andrea Ortuño. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.
Andrea Ortuño también viajaba en la embarcación, pero fue rescatada, junto a otra de sus hijas. Ahora no se separa del muelle donde continúan las labores de búsqueda.
El capitán del barco ha declarado hoy que todo sucedió tan rápido que no hubo tiempo de avisarlos para que evacuaran, dormían ya en el camarote. Los buscaron desde el bote salvavidas mientras el barco se hundía, pero seguían dentro de la cabina no pudieron salir.
Recatan el cuerpo de Lia
El cuerpo hallado este lunes en el lugar donde se busca a los españoles desaparecidos en Indonesia pertenece a la hija de Andrea, superviviente del naufragio que tuvo lugar el viernes.
‘La familia dijo que es el cuerpo de Lia’, explicó un oficial de Basarnas, Yudha, después de que los rescatistas trasladaran el cadáver a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para su identificación.
Momentos de indescriptible dolor
Las familias de los cuatro valencianos han lamentado confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, y han pedido que, en la medida de lo posible, se preserve su identidad.
En un comunicado, las familias de los desparecidos han rogado "una oración por todos ellos" y han pedido que, en la medida de lo posible, se preserve su identidad.
"En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias", han reclamado, al tiempo que han agradecido todo el apoyo que están recibiendo, tanto en España como en Indonesia.
Los familiares confían en que las labores de búsqueda continuarán y han asegurado que no volverán a España "sin los cuatro, todos juntos".