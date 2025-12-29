La pareja compartía su pasión por las dos ruedas y ambos tenían raíces venezolanas

Adrián murió cuando se dirigía a casa de su novia para cuidar a sus mascotas tras su fallecimiento

TenerifeUna fatal secuencia de acontecimientos en el sur de Tenerife ha llevado paralelamente a la muerte de una pareja de dos jóvenes, –Orimar, de 34 años, y Adrián, de 28–, tras sufrir cada uno un accidente de moto ocurrido con solo 17 horas y 25 minutos de diferencia entre cada siniestro.

La tragedia comenzó a aproximadamente las 18:00 horas del pasado viernes, 26 de diciembre, día en el que murió Orimar en la autopista del sur (TF-1), y se extendió en menos de 24 horas al fallecer también su novio en otro accidente en el que se vio involucrado un vehículo cuyo conductor ha sido detenido por un presunto delito de homicidio imprudente tras dar positivo en alcohol y drogas, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil citadas por EFE.

La muerte de Orimar: accidente de moto fatal en la TF-1

Según informaba el propio 112 de Canarias, Orimar falleció tras una grave colisión contra una guagua en una carretera a la altura del Polígono Industrial de Granadilla de Abona. Hasta el lugar se desplazaron inmediatamente dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Tenerife, Policía Local y del servicio de Movilidad y Carreteras del Cabildo tinerfeño.

Pese a la intervención de todos estos, las asistencias no pudieron sino certificar su muerte.

La muerte de Adrián, en la carretera de Tenerife TF-65

Menos de 24 horas después el destino volvería a cebarse con la pareja, que mantenía una relación sentimental desde hace dos años y les unía, entre otros motivos, y además del origen venezolano de ambos, su pasión por las motos y los animales.

De hecho, Adrián sufrió el accidente cuando se trasladaba el sábado por la mañana al domicilio de su novia, fallecida el día anterior, para dar de comer a los animales. El joven de 28 años circulaba por el punto kilométrico 3,9 de la vía TF-65, en San Miguel de Abona, cuando chocó con un turismo cuyo conductor, presuntamente, habría eludido una señal de stop.

Este último fue arrestado tras dar positivo en el control de alcohol y drogas.

Consternación en el colectivo motero en Tenerife

El suceso ha provocado una gran conmoción entre distintos colectivos aficionados a las dos ruedas. Algunos de ellos, en su recuerdo, preparan distintos actos de homenaje

Al borde de cerrarse el año, 2025 deja 34 muertos en las carreteras por accidentes relacionados con las motocicletas.